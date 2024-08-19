У Києві серед уламків російської ракети Х-101 знайшли 60 "небезпечних м‘ячиків" – фото

Рятувальники (Ілюстративне фото: ДСНС України)

У Києві на місці падіння уламків російської авіаційної ракети Х-101 виявили понад 60 боєприпасів, які мають вигляд м’ячиків. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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За інформацією рятувальників, "небезпечні м’ячики" виявили на місці падіння уламків ворожої ракети Х-101 в одному із лісопаркових господарств столиці. Вибухонебезпечні предмети транспортували на підривний майданчик і знищили.

У ДСНС нагадали, що боєприпаси мають сріблястий колір і своїм виглядом можуть привертати увагу дітей. Коли вони розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику вони можуть розірватися.

"У жодному разі не наближайтеся та не торкайтеся їх і одразу повідомляйте про такі знахідки на 101", – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У ніч проти 18 серпня Росія атакувала регіони України, зокрема столицю, балістичними, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також "шахедами".

Повітряні сили збили 13 цілей противника – п’ять ракет та вісім безпілотників.

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