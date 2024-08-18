Пошкоджені будинки та електромережа: які наслідки нічної атаки на Київську область – фото

Наразі є інформація про руйнацію двох та пошкодження 16 будинків: вибиті вікна, пошкоджено фасади та дахи

Київська область (Фото: ДСНС)

У Київській області триває ліквідація наслідків російських обстрілів: внаслідок удару, надзвичайники зафіксували падіння уламків в одній з громад на території трьох садових товариств. Про це повідомили КМВА та ДСНС.

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Наразі, за даними ДСНС, рятувальники надають допомогу громадянам зі знищених і пошкоджених житлових будинків.На місті працюють також фахівці піротехнічної служби та психологи.

Київська область (Фото: ДСНС)

Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одній з громад на території трьох садових товариств фіксуються руйнації та пошкодження приватних будинків.

Наразі є інформація про руйнацію двох та пошкодження 16 будинків: вибиті вікна, пошкоджено фасади та дахи. Уламками пошкоджені чотири автомобілі, паркани та лінії електропередач.

18 серпня близько 05:00 Росія втретє за місяць вдарила балістикою по Києву. Місцева влада акцентує – прослідковується чіткий інтервал у шість днів між кожною атакою. Наразі у столиці не зафіксовано руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило.

Близько 07:00 Росія намагалася атакувати Київ крилатими ракетами: попередньо – "Іскандером-К". Ця атака відбулася за дві години після першої спроби.

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