Повреждены дома и электросеть: какие последствия ночной атаки на Киевскую область – фото

Есть информация о разрушении двух и повреждении 16 домов: выбиты окна, повреждены фасады и крыши

Киевская область (Фото: ГСЧС)

В Киевской области продолжается ликвидация последствий российских обстрелов: в результате удара чрезвычайники зафиксировали падение обломков в одной из общин на территории трех садовых обществ. Об этом сообщили КМВА и ГСЧС.

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По данным ГСЧС, спасатели оказывают помощь гражданам из уничтоженных и поврежденных жилых домов. На городе работают также специалисты пиротехнической службы и психологи.

Киевская область (Фото: ГСЧС)

В результате падения обломков сбитых целей в одной из общин на территории трех садовых обществ фиксируются разрушения и повреждения частных домов.

Сейчас есть информация о разрушении двух и повреждении 16 домов: выбиты окна, повреждены фасады и крыши. Обломками повреждены четыре автомобиля, заборы и линии электропередач.

18 августа около 05:00 Россия в третий раз через месяц ударила баллистикой по Киеву. Местные власти акцентируют – прослеживается четкий интервал в шесть дней между каждой атакой. В настоящее время в столице не зафиксированы разрушения, информация о пострадавших не поступала.

Около 07:00 Россия пыталась атаковать Киев крылатыми ракетами: предварительно – "Искандер-К". Эта атака произошла через два часа после первой попытки.

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