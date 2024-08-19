В Киеве среди обломков российской ракеты Х-101 нашли 60 "опасных мячиков" – фото

Спасатели (Иллюстративное фото: ГСЧС Украины)

В Киеве на месте падения обломков российской авиационной ракеты Х-101 обнаружили более 60 боеприпасов, имеющих вид мячиков. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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По информации спасателей, "опасные мячики" обнаружили на месте падения обломков вражеской ракеты Х-101 в одном из лесопарковых хозяйств столицы. Взрывоопасные предметы транспортировали на специальную площадку и уничтожили.

В ГСЧС напомнили, что боеприпасы имеют серебристый цвет и своим видом могут привлекать внимание детей. Когда они разлетаются и падают на землю, часть не детонирует. Так что от любого прикосновения они могут разорваться.

"Ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним и сразу сообщайте о таких находках на 101", – говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В ночь на 18 августа Россия атаковала регионы Украины, в частности столицу, баллистическими, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также "шахедами".

Воздушные силы сбили 13 целей противника – пять ракет и восемь беспилотников.

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