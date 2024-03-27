Схожі на м'ячики, можуть привертати увагу дітей: Росія мінує землю кульковими бомбами
Бомба ШОАБ-0,5 (Фото: Національна поліція)

Армія Росії дистанційно мінує українську землю кульковими осколковими авіаційними бомбами ШОАБ-0,5. Зовні вони схожі на невеликий м'ячик сріблястого кольору, тому можуть привертати увагу дітей. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, такі авіабомби окупанти застосовують по прикордонних районах України. Одна касета РБК-500 містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою 400 грамів кожна.

Такі бомби мають велику зону ураження. У ДСНС зазначили, що коли вони розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує, а тому від будь-якого дотику можуть розірватися, хоча сейсмічного датчика не мають.

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС

Рятувальники закликають людей бути дуже уважними. У жодному разі не можна наближатися та торкатися вибухонебезпечних предметів.

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