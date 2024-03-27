Похожи на мячики, могут привлекать внимание детей: РФ минирует землю шариковыми бомбами

В ГСЧС отметили, что когда шариковые бомбы разлетаются и падают на землю – часть из них не детонирует

Бомба ШОАБ-0,5 (Фото: Национальная полиция)

Армия России дистанционно минирует украинскую землю шариковыми осколочными авиационными бомбами ШОАБ-0,5. Внешне они похожи на маленький мячик серебристого цвета, потому могут привлекать внимание детей. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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По данным ГСЧС, такие авиабомбы оккупанты применяют по приграничным районам Украины. Одна кассета РБК-500 содержит 565 шариковых авиабомб ШОАБ-0,5 массой по 400 граммов каждая.

Такие бомбы имеют большую зону поражения. В ГСЧС отметили, что когда они разлетаются и падают на землю, часть из них не детонирует, а потому от любого прикосновения могут разорваться, хотя сейсмического датчика не имеют.

Фото: ГСЧС

Спасатели призывают людей быть очень внимательными. Ни в коем случае нельзя приближаться и касаться взрывоопасных предметов.