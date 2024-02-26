Сырский анонсировал усиление на фронте. Будут шаги для противодействия КАБам и дронам

Александр Сырский (Фото: ВСУ)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил о работе над шагами для противодействия российским дронам и управляемым авиационным бомбам. Об этом он сообщил после поездки на передовую.

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По его словам, враг регулярно штурмует украинские позиции, обстановка на многих направлениях сложная и требует постоянного контроля.

"Подробно проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые дальнейшие шаги, в первую очередь защиты войск от дронов и ударов с воздуха КАБами, а также усиление отдельных участков фронта", — заявил Сырский.

Он отметил, что были проанализированы проблемы, которые возникают в бригадах.

"Обратил внимание на важность координации и оперативного взаимодействия всех сил, а также сохранения жизни наших защитников и защитниц. Для улучшения боеспособности, стойкости и управления подразделениями безотлагательно на месте принял несколько решений", — подчеркнул военачальник.

17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.

Российская оккупационная армия после перерыва вновь наступала на Купянском направлении, в направлении Марьинки захватчики 40 раз пытались прорвать оборону украинских военных.

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