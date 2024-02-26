После суток перерыва Россия вновь наступает на Купянск, под Марьинкой сильные бои – карта

Военные отметили, что за сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений, и половина из них пришлась на Марьинское направление

Фото: Генштаб ВСУ

Российская оккупационная армия после перерыва вновь наступала на Купянском направлении, в направлении Марьинки захватчики 40 раз пытались прорвать оборону украинских военных. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные отметили, что за сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений, и половина из них пришлась на Марьинское направление. Враг пытался прорвать оборону ВСУ в районе населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Победа и Красногоровка.

Карта: Deepstate

На Авдеевском направлении украинские воины отбили 25 атак врага в районах населенных пунктов Северное, Степное, Бердичи, Ласточкино и Невельское.

Карта: Deepstate

В районе Синковки и Табаевки на Купянском направлении россияне вновь наступали. ВСУ отбили шесть атак.

В районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка под Бахмутом отбиты восемь атак армии РФ.

Карта: Deepstate

На Запорожском направлении силами обороны отбиты шесть атак противника в районе населенного пункта Работино и одна – в районе населенного пункта Гуляйпольское.

Враг четырежды пытался штурмовать позиции Сил обороны на левобережье Херсонской области.

Украинская авиация нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава и двум зенитным ракетным комплексам противника. Также уничтожены три ракеты и девять "шахедов".

17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.

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