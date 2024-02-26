Після доби перерви Росія знов наступає на Куп'янськ, під Мар'їнкою запеклі бої – карта

Військові зазначили, що за добу на фронті відбулося 95 бойових зіткнень, і половина з них припала на Мар'їнський напрямок

Фото: Генштаб ЗСУ

Російська окупаційна армія після доби перерви знов наступала на Куп'янському напрямку, у напрямку Мар'їнки загарбники 40 разів намагалися прорвати оборону українських військових. Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові зазначили, що за добу на фронті відбулося 95 бойових зіткнень, і половина з них припала на Мар'їнський напрямок. Ворог намагався прорвати оборону ЗСУ в районі населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Побєда та Красногорівка.

Карта: Deepstate

На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Сєверне, Степове, Бердичі, Ласточкине та Невельське.

Карта: Deepstate

В районі Синьківки та Табаївки на Куп'янському напрямку росіяни знов наступали. ЗСУ відбили шість атак.

В районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка під Бахмутом відбито вісім атак армії РФ.

Карта: Deepstate

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито шість атак противника в районі населеного пункту Роботине та одну – в районі населеного пункту Гуляйпільське.

Ворог чотири рази намагався штурмувати позиції Сил оборони на лівобережжі Херсонської області.

Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження особового складу та двох зенітних ракетних комплексах противника. Також знищено три ракети та дев'ять "шахедів".

17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

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