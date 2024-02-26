Сирський анонсував посилення на фронті. Будуть кроки для протидії КАБам та дронам
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив про роботу над кроками для протидії російським дронам та керованим авіаційним бомбам. Про це він повідомив після поїздки на передову.
За його словами, ворог регулярно штурмує українські позиції, ситуація на багатьох напрямках складна і потребує постійного контролю.
"Докладно проаналізували поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки, насамперед захисту військ від дронів та ударів з повітря КАБами, а також посилення окремих ділянок фронту", – заявив Сирський.
Він зазначив, що було проаналізовано проблеми, що виникають у бригадах.
"Звернув увагу на важливість координації та оперативної взаємодії всіх сил, а також збереження життя наших захисників та захисниць. Для покращення боєздатності, стійкості та управління підрозділами невідкладно на місці ухвалив кілька рішень", – наголосив воєначальник.
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