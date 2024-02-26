Сирський анонсував посилення на фронті. Будуть кроки для протидії КАБам та дронам

Олександр Сирський (Фото: ЗСУ)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив про роботу над кроками для протидії російським дронам та керованим авіаційним бомбам. Про це він повідомив після поїздки на передову.

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За його словами, ворог регулярно штурмує українські позиції, ситуація на багатьох напрямках складна і потребує постійного контролю.

"Докладно проаналізували поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки, насамперед захисту військ від дронів та ударів з повітря КАБами, а також посилення окремих ділянок фронту", – заявив Сирський.

Він зазначив, що було проаналізовано проблеми, що виникають у бригадах.

"Звернув увагу на важливість координації та оперативної взаємодії всіх сил, а також збереження життя наших захисників та захисниць. Для покращення боєздатності, стійкості та управління підрозділами невідкладно на місці ухвалив кілька рішень", – наголосив воєначальник.

17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів із Авдіївки.

20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

Російська окупаційна армія після перерви знову наступала на Куп'янському напрямку, у напрямку Мар'їнки загарбники 40 разів намагалися прорвати оборону українських військових.

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