Российские войска применили запрещенные противопехотные мины

Российские войска, воюющие на Украине, применили запрещенные противопехотные мины на востоке Харьковской области, сообщает Human Rights Watch.

Противопехотные мины были обнаружены украинскими специалистами по обезвреживанию боеприпасов 28 марта 2022 года. Известно, что у России есть эти наземные мины, которые могут убивать и калечить людей в радиусе 16 метров. Украина не обладает этим типом наземных мин или системой их установки.

"Страны всего мира должны решительно осудить использование Россией запрещенных противопехотных наземных мин в Украине", — сказал Стив Гуз, директор по вооружениям Human Rights Watch. "Это оружие не делает различий между воющими и гражданскими лицами и оставляет смертоносное наследие на долгие годы".

Международный договор о запрещении мин 1997 года полностью запрещает использование, производство, накопление и передачу противопехотных мин. Россия не входит в число 164 стран, присоединившихся к договору.

Однако это новое применение противопехотных мин знаменует собой редкое обстоятельство, когда страна, не являющаяся участником Договора о запрещении мин 1997 года, применяет это оружие на территории участника договора. Украина подписала договор о запрете 24 февраля 1999 г. и стала государством-участником 1 июня 2006 г.

Мина, используемая в России, представляет собой недавно разработанный тип под названием ПОМ-3, также известный как "Медальон", который оснащен сейсмическим датчиком для обнаружения приближающегося человека и выброса заряда взрывчатого вещества в воздух. Согласно имеющейся в открытом доступе ограниченной информации об этой мине, последующая детонация заряда и металлических осколков может привести к смерти и травмам в радиусе 16 метров.

Сообщается, что ПОМ-3 оснащен устройством самоуничтожения, которое уничтожает мину через определенное время, например, через несколько часов или дней после развертывания.

По всей видимости, мины были доставлены ракетами, выпущенными из специально сконструированных наземных пусковых установок.

Согласно отчету Landmine Monitor 2021, специализированная реактивная минная установка ИСДМ "Земледелие-I", которая доставляет мины ПОМ-3 на расстояние от 5 до 15 километров, впервые появилась в ходе ежегодных российских военных учений в 2021 году.

Противотранспортные мины также могут устанавливаться пусковой установкой ISDM. ПОМ-3 также может быть рассеяна с близкого расстояния другими типами автомобильных пусковых установок.

В ноябре 2020 года Россия заявила Генеральной Ассамблее ООН, что "разделяет цели договора и поддерживает мир, свободный от мин", но рассматривает противопехотные мины "как эффективный способ обеспечения безопасности границ России".

Human Rights Watch задокументировала использование противопехотных мин советского/российского происхождения более чем в 30 странах, в том числе в Сирии (2011–2019 гг.), Украине (2014–2015 гг.) и Ливии (2020 г.), часто совпадающих с российским военным присутствием как стороной в этих конфликтах.

"Применение Россией противопехотных мин в Украине намеренно нарушает международные нормы, запрещающие использование этого ужасного оружия", — сказал Гуз.

Дмитрий Смирнов

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