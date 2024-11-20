The Washington Post: Байден схвалив постачання Україні протипіхотних мін

Джо Байден (Фото: ЕРА/Bonnie Cash)

Президент США Джо Байден, через кілька днів після того, як скасував заборону на далекобійні удари ракетами ATACMS по території Росії, схвалив надання Україні протипіхотних мін. Про це пише газета The Washington Post з посиланням на двох неназваних американських чиновників.

За словами співрозмовників журналістів, таке рішення було обґрунтоване "можливістю просування російських військ на сході".

За інформацією джерел, протипіхотні міни планують використовувати виключно на території, яку США визнають українською.

Повідомляється, що такий крок йде всупереч політиці адміністрації Байдена, яка у 2022 році вирішила суттєво обмежити використання протипіхотних мін, фактично заборонивши їх застосування поза межами Корейського півострова.

Варто зазначити, що раніше Байден, будучи кандидатом у президенти, різко критикував Дональда Трампа за скасування обмежень на застосування цих мін, називаючи таке рішення необачним.