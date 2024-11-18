Bild: Німеччина передасть Україні 4000 "міні-Taurus", Пісторіус підтвердив

Борис Пісторіус (Фото: EPA-EFE/Teresa Suarez)

Німеччина готується передати Україні сучасні дрони-камікадзе, які відзначаються схожістю з далекобійними ракетами Taurus через свою високу ефективність і стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це пише Bild, посилаючись на власні джерела, а також на слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

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У лютому 2024 року німецька компанія Helsing підписала меморандум з Міністерством оборони України, метою якого є впровадження технологій штучного інтелекту у дрони, зокрема БпЛА, українського виробництва. У вересні 2024 року Helsing підписала угоду з Україною про виробництво 4000 безпілотників.

Дрони обладнані програмним забезпеченням, яке робить їх стійкими до російських засобів радіоелектронної боротьби та глушіння GPS, що дозволяє порівнювати їх з далекобійними ракетами Taurus.

Згідно з інформацією видання, ці безпілотники можуть самостійно визначати місцевість за допомогою тисяч орієнтирів, що дозволяє їм точно тримати курс навіть за поганих погодних умов чи на розбомблених територіях. Після того як оператор дасть команду, дрон самостійно летить до цілі.

Безпілотники є дешевшими і значно потужнішими за багато аналогів, зокрема російські "Ланцети" та американські Switchblade, однак мають високу точність, більшу дальність і можуть знищувати російські танки та укриття, атакуючи їх із повітря на великій швидкості.

Після успішних випробувань їх вже зараз тестують у реальних умовах на сході України. Починаючи з грудня, Україна отримуватиме кілька сотень таких дронів щомісяця.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив плани щодо постачання дронів і зазначив, що вони стануть важливим інструментом для ураження ключових цілей ворога.