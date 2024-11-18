Bild: Германия передаст Украине 4000 "мини-Taurus", Писториус подтвердил

Борис Писториус (Фото: EPA-EFE/Teresa Suarez)

Германия готовится передать Украине современные дроны-камикадзе, которые отличаются сходством с дальнобойными ракетами Taurus из-за своей высокой эффективности и устойчивости к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом пишет Bild, ссылаясь на собственные источники, а также на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса.

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В феврале 2024 года немецкая компания Helsing подписала меморандум с Министерством обороны Украины, целью которого является внедрение технологий искусственного интеллекта в дроны, в частности БпЛА, украинского производства. В сентябре 2024 года Helsing подписала соглашение с Украиной о производстве 4000 беспилотников.

Дроны оборудованы программным обеспечением, которое делает их устойчивыми к российским средствам радиоэлектронной борьбы и глушению GPS, что позволяет сравнивать их с дальнобойными ракетами Taurus.

Согласно информации агентства, эти беспилотники могут самостоятельно определять местность с помощью тысяч ориентиров, что позволяет им точно держать курс даже при плохих погодных условиях или на разбомбленных территориях. После того как оператор даст команду, дрон самостоятельно летит к цели.

Беспилотники дешевле и значительно мощнее многих аналогов, включая российские "Ланцеты" и американские Switchblade, однако имеют высокую точность, большую дальность и могут уничтожать российские танки и укрытия, атакуя их с воздуха на большой скорости.

После успешных испытаний они уже сейчас тестируются в реальных условиях на востоке Украины. Начиная с декабря, Украина будет получать несколько сотен таких дронов ежемесячно.

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил планы по поставкам дронов и отметил, что они станут важным инструментом для поражения ключевых целей врага.