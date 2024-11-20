Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что в нем
Германия передала Вооруженным Силам Украине очередной пакет помощи, в который вошли боеприпасы, беспилотники разных типов, патроны и другое вооружение. Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства.
Новый пакет помощи содержит:
→ боеприпасы для БМП MARDER;
→ 47 машин с защитой от мин (MRAP);
→ радиолокационную станцию TRML-4D;
→ четыре самоходных гаубицы Panzerhaubitzen 2000 с запчастями;
→ 41 000 артиллерийских снарядов 155 мм;
→ 20 дронов-разведчиков VECTOR с запчастями;
→ 12 дронов-разведчиков HORNET XR;
→ 100 дронов-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;
→ 120 дронов-разведчиков SONGBIRD;
→ 60 дронов-разведчиков Golden Eagle;
→ два дрона-разведчика VT-4 Ray;
→ две мостоукладочные машины BIBER с запчастями;
→ три танка для разминирования WISENT 1 с запчастями;
→ три плуга для разминирования;
→ восемь тактических авиадесантных машин Caracal;
→ 20 защищенных машин для пограничной службы;
→ шесть большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh;
→ 8000 патронов калибром 40 мм;
→ 100 000 винтовок HLR 338 и 314 000 патронов к ним;
→ 100 000 патронов к стрелковому оружию;
→ жгуты и шевроны.
- 13 ноября Зеленский заявил, что до конца года Украина получит от Германии еще одну систему ПВО IRIS-T.
- 18 ноября стало известно, что Германия готовится передать Украине дроны-камикадзе, которые отличаются сходством с дальнобойными ракетами Taurus из-за своей высокой эффективности и устойчивости к РЭБ.