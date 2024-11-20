Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что в нем

ВСУ получили четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitzen 2000 с запчастями

Немецкая САУ (Фото: правительство Германии)

Германия передала Вооруженным Силам Украине очередной пакет помощи, в который вошли боеприпасы, беспилотники разных типов, патроны и другое вооружение. Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства.

Новый пакет помощи содержит:

→ боеприпасы для БМП MARDER;

→ 47 машин с защитой от мин (MRAP);

→ радиолокационную станцию TRML-4D;

→ четыре самоходных гаубицы Panzerhaubitzen 2000 с запчастями;

→ 41 000 артиллерийских снарядов 155 мм;

→ 20 дронов-разведчиков VECTOR с запчастями;

→ 12 дронов-разведчиков HORNET XR;

→ 100 дронов-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;

→ 120 дронов-разведчиков SONGBIRD;

→ 60 дронов-разведчиков Golden Eagle;

→ два дрона-разведчика VT-4 Ray;

→ две мостоукладочные машины BIBER с запчастями;

→ три танка для разминирования WISENT 1 с запчастями;

→ три плуга для разминирования;

→ восемь тактических авиадесантных машин Caracal;

→ 20 защищенных машин для пограничной службы;

→ шесть большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh;

→ 8000 патронов калибром 40 мм;

→ 100 000 винтовок HLR 338 и 314 000 патронов к ним;

→ 100 000 патронов к стрелковому оружию;

→ жгуты и шевроны.