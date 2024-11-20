США объявили пакет военной помощи Украине на $275 млн: полный список оружия
В среду, 20 ноября, Соединенные Штаты объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $275 млн. Перечень вооружения опубликовала пресс-служба Пентагона.
Этот пакет помощи является 70-м траншем оборудования, которое США предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года.
Он предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей, в частности боеприпасы для ракетных систем, артиллерии и противотанкового вооружения.
Новость дополняется...