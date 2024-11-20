США объявили пакет военной помощи Украине на $275 млн: полный список оружия

HIMARS (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

В среду, 20 ноября, Соединенные Штаты объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $275 млн. Перечень вооружения опубликовала пресс-служба Пентагона.

Этот пакет помощи является 70-м траншем оборудования, которое США предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года.

Он предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей, в частности боеприпасы для ракетных систем, артиллерии и противотанкового вооружения.

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