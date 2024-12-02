США объявили пакет помощи Украине на $725 млн

Пакет включает в себя дополнительные боеприпасы к HIMARS и артиллерии

HIMARS (Иллюстративное фото: Bo Amstrup/EPA)

В понедельник, 2 декабря, Соединенные Штаты объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $725 млн. Об этом сообщил Голос Америки со ссылкой на Государственный департамент США.

Пакет включает в себя дополнительные боеприпасы к HIMARS и артиллерии, ракеты к Stinger, беспилотники, противопехотные мины, противотанковое оружие и другое вооружение.

Его предоставят из складов США по программе президентских полномочий (PDA).

Информацию о предоставлении Украине нового пакета помощи подтвердила пресс-служба Пентагона. В оборонном ведомстве страны заявили, что США выделили более $62 млрд на помощь Украине в сфере безопасности с начала президентства Джо Байдена, в том числе примерно $61,4 млрд с начала вторжения России 24 февраля 2022 года.

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