У Байдена верят, что Украине хватит военной помощи США до конца 2025-го

Мэтью Миллер (Скриншот с видео)

Действующие власти США верят, что Украине для борьбы до конца 2025 года хватит военной помощи, которые Штаты уже предоставили или планируют предоставить до конца каденции Джо Байдена. Об этом на брифинге сообщил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Чиновник посоветовал обратиться в Министерство обороны США по поводу конкретики о проценте уже оказанной военной помощи и того, что еще осталось передать.

В ноябре Пентагон сообщал, что у него еще есть $7,1 млрд для Украины по президентской программе поставки вооружения PDA и еще около $2,1-2,2 млрд по программе финансирования USAI. По первой программе помощь быстро предоставляется со складов Минобороны, вторая – фактически оборонительные заказы и требуют большего времени на производство и поставку.

С тех пор США продолжали оказывать Украине помощь, помощь, в частности, на $988 млн, $725 млн и $500 млн.

В декабре советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США разработали последнюю стратегию военного укрепления Украины, предусматривающую "лавину" военной помощи.

Издание The Wall Street Journal заявляло, что предоставляя как можно больше военной поддержки Украине до инаугурации Дональда Трампа, представители администрации Байдена надеются дать стране более сильную позицию на переговорах и укрепить ее оборону. Неназванный сотрудник Пентагона заявлял медиа, что перед выборами американские власти планировали передать Украине остальную помощь до апреля 2025-го.

Новый американский президент Трамп должен вступить в должность 20 января 2025-го.