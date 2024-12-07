Почти на миллиард – США объявили новую военную помощь Украине

Будет поступать по программе USAI, о сроках не сообщается

HIMARS (Фото: EPA)

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на $988 млн, говорится в заявлении на сайте ведомства.

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Поддержка будет поступать по программе USAI, то есть фактически речь идет о заказах на производство вооружения. Такая помощь поступает дольше, чем отправленная из составов Пентагона (по программе PDA). Минобороны не указывает сроки поставки в своем сообщении.

В пакет вошли:

→ боеприпасы для систем HIMARS;

→ беспилотные летательные системы;

→ оборудование, комплектующие и запасные части для обслуживания, ремонта и капитального ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.

Также новая помощь включает в себя поддержку программ технического обслуживания и ремонта, чтобы помочь Украине восстановить свои силы и наращивать и поддерживать боевую мощь.

Это уже 22-й пакет для Украины по программе USAI.