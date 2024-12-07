Почти на миллиард – США объявили новую военную помощь Украине
Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на $988 млн, говорится в заявлении на сайте ведомства.
Поддержка будет поступать по программе USAI, то есть фактически речь идет о заказах на производство вооружения. Такая помощь поступает дольше, чем отправленная из составов Пентагона (по программе PDA). Минобороны не указывает сроки поставки в своем сообщении.
В пакет вошли:
→ боеприпасы для систем HIMARS;
→ беспилотные летательные системы;
→ оборудование, комплектующие и запасные части для обслуживания, ремонта и капитального ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.
Также новая помощь включает в себя поддержку программ технического обслуживания и ремонта, чтобы помочь Украине восстановить свои силы и наращивать и поддерживать боевую мощь.
Это уже 22-й пакет для Украины по программе USAI.
- 2 декабря США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $725 млн.
- 6 декабря советник Байдена по вопросам нацбезопасности заявил, что США разработали последнюю стратегию военного укрепления Украины, предусматривающую "лавину" военной помощи.