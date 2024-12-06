Салливан встретился с Ермаком и пообещал "лавину" военной помощи от США

Ожидается, что военная помощь от США поступит в Украину до середины января 2025 года

Андрей Ермак и Джейк Салливан (Фото: ОП)

США разработали последнюю стратегию военного укрепления Украины, которая предусматривает "лавину" военной помощи. Об этом на брифинге заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан, передает The Guardian.

Салливан 5 декабря встретился с главой Офиса президента Андреем Ермаком, беседа длилась больше часа. Сообщается, что он пообещал главе ОП предоставить Украине до середины января сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, сотни единиц боевой техники, тысячи ракет и продолжить обучать новых солдат за пределами Украины.

Кроме того, почти завершена договоренность о выделении $20 млрд кредитов, которые будут профинансированы за счет замороженных российских активов.

Усиление военной поддержки в США связывают это с рядом новых санкций, которые планируют ввести в ближайшие недели, пишет The Guardian. Сообщается, что это последний шаг Белого дома.

20 ноября Германия передала Украине пакет военной помощи. В него вошли боеприпасы, беспилотники разных типов, патроны и другое вооружение.

5 декабря сообщалось, что Украина получит новый пакет военной помощи от Финляндии на сумму около 25 млн евро. Он будет включать зимнее снаряжение для ВСУ.