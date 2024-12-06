Салліван зустрівся з Єрмаком та пообіцяв "лавину" військової допомоги від США

Очікується, що військова допомога від США надійде до України до середини січня 2025 року

Андрій Єрмак та Джейк Салліван (Фото: ОП)

США розробили останню стратегію військового зміцнення України, яка передбачає "лавину" військової допомоги. Про це на брифінгу заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван, передає The Guardian.

Салліван 5 грудня зустрівся з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, розмова тривала понад годину. Повідомляється, що він пообіцяв голові ОП надати Україні до середини січня сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, сотні одиниць бойової техніки, тисячі ракет та продовжити навчати нових солдатів за межами України.

Крім того, майже завершено домовленість про виділення $20 млрд кредитів, які будуть профінансовані коштом заморожених російських активів.

Посилення військової підтримки в США пов'язують з низкою нових санкцій, які планують запровадити найближчими тижнями, пише The Guardian. Повідомляється, що це останній крок Білого дому.

20 листопада Німеччина передала Україні пакет військової допомоги. До нього увійшли боєприпаси, безпілотники різних типів, патрони та інше озброєння.

5 грудня повідомлялося, що Україна отримає новий пакет військової допомоги від Фінляндії на суму близько 25 млн євро. Він міститиме зимове спорядження для ЗСУ.