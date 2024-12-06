Салліван зустрівся з Єрмаком та пообіцяв "лавину" військової допомоги від США
Андрій Єрмак та Джейк Салліван (Фото: ОП)

США розробили останню стратегію військового зміцнення України, яка передбачає "лавину" військової допомоги. Про це на брифінгу заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван, передає The Guardian.

Салліван 5 грудня зустрівся з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, розмова тривала понад годину. Повідомляється, що він пообіцяв голові ОП надати Україні до середини січня сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, сотні одиниць бойової техніки, тисячі ракет та продовжити навчати нових солдатів за межами України.

Крім того, майже завершено домовленість про виділення $20 млрд кредитів, які будуть профінансовані коштом заморожених російських активів.

Посилення військової підтримки в США пов'язують з низкою нових санкцій, які планують запровадити найближчими тижнями, пише The Guardian. Повідомляється, що це останній крок Білого дому.

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