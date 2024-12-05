Україна отримає новий пакет військової допомоги від Фінляндії – буде й зимове спорядження для ЗСУ

Міноборони країни зазначило, що вже готується наступний пакет, який нададуть на початку 2025 року

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Фінляндія надасть Україні пакет військової допомоги на суму приблизно 25 млн євро, повідомило Міністерство оборони країни.

Президент Александр Стубб ухвалив це рішення за поданням фінського уряду. Це вже 26-й пакет допомоги Україні від цієї держави.

Міноборони зазначило, що вже готується наступний пакет, який нададуть Україні на початку 2025 року.

Очільник відомства Антті Хяккянен повідомив, що у цей пакет серед іншого увійшло зимове спорядження для українських військових.

З оперативних причин і для гарантії, що допомога досягне місця призначення, Фінляндія не оголошує більш детальну інформацію про зміст, спосіб та розклад її постачання.

Під час ухвалення рішення про додаткову допомогу були враховані як потреби України, так і ресурси фінських сил оборони, зауважили в повідомленні.

"Наразі Фінляндія поставила Україні оборонне обладнання на загальну суму 2,3 млрд євро [...] Фінляндія є одним із найсильніших прихильників України, і в нас немає планів змінювати це", — заявив міністр оборони країни.