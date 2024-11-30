Лідери Фінляндії, Франції та Італії обговорили підтримку України
Президент Фінляндії Александр Стубб провів телефонну розмову з французьким колегою Емманюелем Макроном та італійською прем'єркою Джорджею Мелоні. Зокрема, говорили й про підтримку України.
Дискусія була зосереджена на безпековій ситуації у Європі, трансатлантичних відносинах та "сильній підтримці України".
Стубб зауважив, що мир в Україні можна досягнути лише шляхом переговорів з Україною.
- 28 листопада стало відомо, що фінська група оборонних та безпекових компаній Summa Defence у співпраці з українськими партнерами створює завод із виробництва безпілотників у Фінляндії.
- 29 листопада президент Зеленський провів розмови з лідерами Франції та Норвегії, обговоривши військову допомогу та посилення обороноздатності України.