Лідери Фінляндії, Франції та Італії обговорили підтримку України

Президент Стубб зауважив, що мир в Україні можна досягнути лише шляхом переговорів з Україною

Александр Стубб (Фото: Kimmo Brandt / EPA)

Президент Фінляндії Александр Стубб провів телефонну розмову з французьким колегою Емманюелем Макроном та італійською прем'єркою Джорджею Мелоні. Зокрема, говорили й про підтримку України.

Дискусія була зосереджена на безпековій ситуації у Європі, трансатлантичних відносинах та "сильній підтримці України".

Стубб зауважив, що мир в Україні можна досягнути лише шляхом переговорів з Україною.