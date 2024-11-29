Зеленський обговорив з Францією та Норвегією прискорення військової допомоги Україні

Україна отримає більше підтримки від Франції та Норвегії

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів розмови з лідерами Франції та Норвегії, обговоривши військову допомогу та посилення обороноздатності України. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зокрема, Франція прискорює передання винищувачів Mirage 2000. Раніше очікувалося, що перші три літаки Україна отримає у 2025 році, але нові домовленості пришвидшать цей процес.

Зеленський подякував у соцмережі X французькому президенту Емманюелю Макрону, відзначивши, що Франція "розуміє виклики, з якими ми стикаємося".

Також вони обговорили зміцнення протиповітряної оборони, запрошення України до НАТО, розширення "далекобійних можливостей" та підготовку українських бригад.

Під час розмови з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре Зеленський подякував за збільшення допомоги Україні у 2024 році.

Сторони домовилися про активізацію співпраці у виробництві зброї та захисті енергетичної інфраструктури України. Крім того, обговорювалася взаємодія у сфері протиповітряної оборони.

"Ми будемо збільшувати спільну роботу і для виробництва зброї в Україні, і для захисту енергетики", – наголосив Зеленський.

18 листопада стало відомо, що Німеччина готується передати Україні дрони-камікадзе, які відрізняються схожістю з далекобійними ракетами Taurus через свою високу ефективність і стійкість до РЕБ.

20 листопада Німеччина передала Збройним Силам України черговий пакет допомоги, до якого увійшли боєприпаси, безпілотники різних типів, набої та інше озброєння.