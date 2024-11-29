Зеленский обсудил с Францией и Норвегией ускорение военной помощи Украине

Украина получит больше поддержки от Франции и Норвегии

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский провел важные разговоры с лидерами Франции и Норвегии, обсудив военную помощь и усиление обороноспособности Украины.

В частности, Франция ускоряет передачу истребителей Mirage 2000. Ранее ожидалось, что первые три самолета Украина получит в 2025 году, но новые договоренности ускорят этот процесс.

Зеленский поблагодарил в соцсети X французского президента Эмманюэля Макрона, отметив, что Франция "понимает вызовы, с которыми мы сталкиваемся".

Также они обсудили укрепление противовоздушной обороны, приглашение Украины в НАТО, расширение "дальнобойных возможностей" и подготовку украинских бригад.

Во время разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере Зеленский поблагодарил за увеличение помощи Украине в 2024 году.

Стороны договорились об активизации сотрудничества в производстве оружия и защите энергетической инфраструктуры Украины. Кроме того, обсуждалось взаимодействие в сфере противовоздушной обороны.

"Мы будем увеличивать совместную работу и по производству оружия в Украине, и по защите энергетики", – подчеркнул Зеленский.

18 ноября стало известно, что Германия готовится передать Украине дроны-камикадзе, отличающиеся сходством с дальнобойными ракетами Taurus из-за своей высокой эффективности и устойчивости к РЭБ.

20 ноября Германия передала Вооруженным Силам Украины очередной пакет помощи, в который вошли боеприпасы, беспилотники разных типов, патроны и другое вооружение.