Лидеры Финляндии, Франции и Италии обсудили поддержку Украины
Президент Финляндии Александр Стубб провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и итальянским премьером Джорджией Мэлони . В частности, говорили о поддержке Украины.
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Дискуссия была сосредоточена на ситуации безопасности в Европе, трансатлантических отношениях и "сильной поддержке Украины".
Стубб отметил, что мир в Украине можно достичь только путем переговоров с Украиной.
- 28 ноября стало известно, что Финская группа оборонных и безопасных компаний Summa Defence в сотрудничестве с украинскими партнерами создает завод по производству беспилотников в Финляндии.
- 29 ноября президент Зеленский провел беседы с лидерами Франции и Норвегии, обсудив военную помощь и усиление обороноспособности Украины.