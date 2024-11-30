Лидеры Финляндии, Франции и Италии обсудили поддержку Украины

Президент Стубб отметил, что мир в Украине можно достичь только путем переговоров с Украиной

Александр Стубб (Фото: Kimmo Brandt/EPA)

Президент Финляндии Александр Стубб провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и итальянским премьером Джорджией Мэлони . В частности, говорили о поддержке Украины.

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Дискуссия была сосредоточена на ситуации безопасности в Европе, трансатлантических отношениях и "сильной поддержке Украины".

Стубб отметил, что мир в Украине можно достичь только путем переговоров с Украиной.