Украина получит новый пакет военной помощи от Финляндии – будет зимнее снаряжение для ВСУ

Минобороны страны отметило, что уже готовится следующий пакет, который будет предоставлен в начале 2025-го

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Финляндия предоставит Украине пакет военной помощи на сумму около 25 млн евро, сообщило Министерство обороны страны.

Президент Александр Стубб принял это решение по представлению финского правительства. Это уже 26-й пакет помощи Украине от этого государства.

Минобороны отметило, что уже готовится следующий пакет, который будет предоставлен Украине в начале 2025 года.

Глава ведомства Антти Хяккянен сообщил, что в этот пакет среди прочего вошло зимнее снаряжение для украинских военных.

По оперативным причинам и для гарантии, что помощь достигнет места назначения, Финляндия не объявляет более подробную информацию о содержании, способе и расписании ее поставок.

При принятии решения о дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсы финских сил обороны, отметили в сообщении.

"Пока Финляндия поставила Украине оборонное оборудование на общую сумму 2,3 млрд евро [...] Финляндия является одним из сильнейших сторонников Украины, и у нас нет планов менять это", — заявил министр обороны страны.