Майже на мільярд – США оголосили нову військову допомогу Україні

Надходитиме за програмою USAI, про терміни не повідомляється

HIMARS (Ілюстративне фото: EPA)

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на $988 млн, йдеться у заяві на сайті відомства.

Підтримка надходитиме за програмою USAI, тобто фактично йдеться про замовлення на виробництво озброєння. Така допомога надходить довше, ніж надіслана зі складів Пентагону (за програмою PDA). Міноборони не вказує термінів постачання у своєму дописі.

До пакета увійшли:

→ боєприпаси для систем HIMARS;

→ безпілотні літальні системи;

→ обладнання, комплектуючі та запасні частини для обслуговування, ремонту та капітального ремонту артилерійських систем, танків і бронетехніки.

Також нова допомога включає підтримку програм технічного обслуговування та ремонту, аби допомогти Україні відновити свої сили та нарощувати й підтримувати бойову міць.

Це вже 22-й пакет для України за програмою USAI.