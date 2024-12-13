Байден объявил новый пакет помощи на $500 млн: полный список вооружения
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден 12 декабря объявил о пакете военной помощи Украине на $500 млн. На сайте Госдепартамента рассказали, что вошло в новый пакет.

→ боеприпасы для систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (c-UAS);

→ боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

→ 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

→ противотанковые системы Javelin и AT-4;

→ высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);

→ беспилотные летательные аппараты (UAS);

→ защищенные от мин и засад транспортные средства (MRAP);

→ высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV);

→ легкие тактические транспортные средства;

→ средства защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия (CBRN);

→ ракеты с трубчатым пуском, оптическим наведением и проводным отслеживанием (TOW);

→ боеприпасы для стрелкового оружия;

→ гранаты и учебное оборудование;

→ оборудование и боеприпасы для подрыва;

→ запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

Дополнительная помощь была предоставленная в рамках предыдущих сокращений запасов Министерства обороны, уточнили в Госдепартаменте США.

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