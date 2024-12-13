Байден объявил новый пакет помощи на $500 млн: полный список вооружения

Украина получит боеприпасы для HIMARS, артснаряды и другие боеприпасы

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден 12 декабря объявил о пакете военной помощи Украине на $500 млн. На сайте Госдепартамента рассказали, что вошло в новый пакет.

→ боеприпасы для систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (c-UAS);

→ боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

→ 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

→ противотанковые системы Javelin и AT-4;

→ высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);

→ беспилотные летательные аппараты (UAS);

→ защищенные от мин и засад транспортные средства (MRAP);

→ высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV);

→ легкие тактические транспортные средства;

→ средства защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия (CBRN);

→ ракеты с трубчатым пуском, оптическим наведением и проводным отслеживанием (TOW);

→ боеприпасы для стрелкового оружия;

→ гранаты и учебное оборудование;

→ оборудование и боеприпасы для подрыва;

→ запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

Дополнительная помощь была предоставленная в рамках предыдущих сокращений запасов Министерства обороны, уточнили в Госдепартаменте США.

6 декабря советник Байдена по вопросам нацбезопасности заявил, что США разработали последнюю стратегию военного укрепления Украины, предусматривающую "лавину" военной помощи.

11 декабря Госдеп США одобрил соглашение о предоставлении Украине услуг по обслуживанию истребителей F-16 общей стоимостью свыше $266 млн.

13 декабря CNN сообщило, что США предпринимают историческую попытку перебросить в Украину больше оружия в последние недели Байдена при власти.