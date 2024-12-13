Байден объявил новый пакет помощи на $500 млн: полный список вооружения
Президент США Джо Байден 12 декабря объявил о пакете военной помощи Украине на $500 млн. На сайте Госдепартамента рассказали, что вошло в новый пакет.
→ боеприпасы для систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (c-UAS);
→ боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
→ 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
→ противотанковые системы Javelin и AT-4;
→ высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);
→ беспилотные летательные аппараты (UAS);
→ защищенные от мин и засад транспортные средства (MRAP);
→ высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV);
→ легкие тактические транспортные средства;
→ средства защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия (CBRN);
→ ракеты с трубчатым пуском, оптическим наведением и проводным отслеживанием (TOW);
→ боеприпасы для стрелкового оружия;
→ гранаты и учебное оборудование;
→ оборудование и боеприпасы для подрыва;
→ запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.
Дополнительная помощь была предоставленная в рамках предыдущих сокращений запасов Министерства обороны, уточнили в Госдепартаменте США.
- 6 декабря советник Байдена по вопросам нацбезопасности заявил, что США разработали последнюю стратегию военного укрепления Украины, предусматривающую "лавину" военной помощи.
- 11 декабря Госдеп США одобрил соглашение о предоставлении Украине услуг по обслуживанию истребителей F-16 общей стоимостью свыше $266 млн.
- 13 декабря CNN сообщило, что США предпринимают историческую попытку перебросить в Украину больше оружия в последние недели Байдена при власти.