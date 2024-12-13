CNN: США предпринимают историческую попытку перебросить в Украину больше оружия

По словам анонимного чиновника, проблема Украины не в оружии, а в нехватке солдат

Военная помощь от США (Фото: сайт Пентагона)

США сейчас предпринимают "историческую попытку" по увеличению поставок оружия Украине в последние дни пребывания Джо Байдена у власти. Об этом CNN сообщил высокопоставленный представитель администрации президента США.

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Вкладываются ресурсы в то, чтобы передать ранее объявленное оружие.

"Министерство обороны предпринимает историческую попытку перебросить огромное количество оружия в Украину в течение следующих пяти недель. С сегодняшнего дня и до середины января мы поставим Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные возможности", – сказал представитель администрации.

Сообщается, что координацию ведомств в вопросе доставки оружия возглавляет советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Однако чиновник считает, что самая большая проблема Украины не запасы оружия, а живая сила. Собеседник, знакомый с этим вопросом, сказал, что акцент администрации Байдена на вопросе "решения проблем с персоналом" – часть более масштабного толчка, чтобы улучшить позицию Украины перед 2025 годом.

"В настоящее время Украина не мобилизует и не обучает достаточно солдат для укомплектования своих передовых подразделений", – заявил неназванный чиновник и отметил, что США готовы помочь с обучением мобилизованных.

11 декабря Госдеп США одобрил соглашение о предоставлении Украине услуг по обслуживанию истребителей F-16 общей стоимостью свыше $266 млн.

12 декабря сообщалось, что Байден одобрил новый пакет помощи для Украины на $500 млн.