CNN: США роблять історичну спробу перекинути в Україну більше зброї

За словами анонімного чиновника, проблема України не у зброї, а у нестачі солдатів

Військова допомога від США (Фото: сайт Пентагону)

США зараз роблять "історичну спробу" зі збільшення постачання зброї Україні в останні дні перебування Джо Байдена при владі. Про це повідомив високопоставлений представник адміністрації президента США.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Вкладаються ресурси у те, щоб передати раніше оголошену зброю.

"Міністерство оборони здійснює історичну спробу перекинути величезну кількість зброї в Україну протягом наступних п'яти тижнів. Відсьогодні і до середини січня ми поставимо Україні сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки та інші критично важливі можливості", – сказав представник адміністрації.

Повідомляється, що координацію відомств у питанні доставляння зброї очолює радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Проте чиновник вважає, що найбільшою проблемою України є не запаси зброї, а жива сила. Співрозмовник, знайомий із цим питанням, сказав, що акцент адміністрації Байдена на питанні "розв'язання проблем з персоналом" – частина масштабнішого поштовху, щоб покращити позицію України перед 2025 роком.

"Наразі Україна не мобілізує і не навчає достатньо солдатів для укомплектування своїх передових підрозділів", – заявив неназваний чиновник і зазначив, що США готові допомогти з навчанням мобілізованих.

11 грудня Держдеп США схвалив угоду про надання Україні послуг з обслуговування винищувачів F-16 загальною вартістю понад $266 млн.

12 грудня повідомлялося, що Байден схвалив новий пакет допомоги для України на $500 млн.