Байден оголосив новий пакет допомоги на $500 млн: повний перелік озброєння
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден 12 грудня оголосив про пакет військової допомоги Україні на $500 млн. На сайті Держдепартаменту розповіли, що увійшло до нового пакета.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

→ боєприпаси для систем протидії безпілотним літальним апаратам (c-UAS);

→ боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

→ 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

→ протитанкові системи Javelin та AT-4;

→ високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);

→ безпілотні літальні апарати (UAS);

→ захищені від мін та засідок транспортні засоби (MRAP);

→ високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV);

→ легкі тактичні транспортні засоби;

→ засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї (CBRN);

→ ракети з трубчастим пуском, оптичним наведенням та провідним відстеженням (TOW);

→ боєприпаси для стрілецької зброї;

→ гранати та навчальне обладнання;

→ обладнання та боєприпаси для підриву;

→ запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.

Додаткова допомога була надана в рамках попередніх скорочень запасів Міністерства оборони, уточнили в Держдепартаменті США.

Читайте також
Законодавці США вимагають від розвідки оцінити ризики припинення допомоги Україні та перемоги РФ
Джо Байденвійнавійськова допомога