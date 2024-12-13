Байден оголосив новий пакет допомоги на $500 млн: повний перелік озброєння
Президент США Джо Байден 12 грудня оголосив про пакет військової допомоги Україні на $500 млн. На сайті Держдепартаменту розповіли, що увійшло до нового пакета.
→ боєприпаси для систем протидії безпілотним літальним апаратам (c-UAS);
→ боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
→ 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
→ протитанкові системи Javelin та AT-4;
→ високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);
→ безпілотні літальні апарати (UAS);
→ захищені від мін та засідок транспортні засоби (MRAP);
→ високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV);
→ легкі тактичні транспортні засоби;
→ засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї (CBRN);
→ ракети з трубчастим пуском, оптичним наведенням та провідним відстеженням (TOW);
→ боєприпаси для стрілецької зброї;
→ гранати та навчальне обладнання;
→ обладнання та боєприпаси для підриву;
→ запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.
Додаткова допомога була надана в рамках попередніх скорочень запасів Міністерства оборони, уточнили в Держдепартаменті США.
- 6 грудня радник Байдена з питань нацбезпеки заявив, що США розробили останню стратегію військового зміцнення України, яка передбачає "лавину" військової допомоги.
- 11 грудня Держдеп США схвалив угоду про надання Україні послуг з обслуговування винищувачів F-16 загальною вартістю понад $266 млн.
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