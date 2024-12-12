Законодавці США вимагають від розвідки оцінити ризики припинення допомоги Україні та перемоги РФ

У США хочуть розуміти ризики для своєї безпеки від припинення та продовження підтримки України

Розвідка США

Законодавці США хочуть, щоб розвідка оцінила ризики безпеки для Америки у разі, якщо військову допомогу Україні припинити й Росія переможе у війні, повідомляє The Hill.

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Законодавці вже дали доручення директору Агентства військової розвідки та директору Центрального розвідувального управління під заголовком "Оцінка можливого перебігу війни в Україні". Подати доповідь вони мають з оцінкою перебігу повномасштабної війни на тлі допомоги США та її наслідків.

Повідомляється, що деталі звіту повинні включати вплив здатності Сил оборони захищатися від Росії, якщо США продовжать або припинять військову та економічну підтримку. Також доручено оцінити наслідки відкликання дозволу США на далекобійні удари по Росії.

Розвідка має вивчити й наслідки можливої поразки України для інтересів національної безпеки США, включно з потенційною агресією з боку Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Звіт буде несекретним, але може містити деякі засекречені положення. Документ планують спрямувати до комітетів з розвідки Палати представників та Сенату, а також до комісій зі збройних сил, закордонних справ та міжнародних відносин та асигнувань.

Подати звіт законодавці просять протягом 90 днів із моменту підписання закону NDAA (Про національну оборону. – Ред.). Поки не зрозуміло, як у документі враховуватимуться думки керівників розвідки президента Джо Байдена порівняно з кандидатами Дональда Трампа.