Столтенберг: Україна могла б поступитися Росії захопленими територіями в обмін на мир

Ексгенсек НАТО наголосив, що Україні не потрібно назавжди відмовлятися від своїх земель

Єнс Столтенберг (Фото: ОП)

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна могла б "тимчасово поступитися" Росії захопленими територіями, якщо це варіант швидкого припинення вогню. Про це він сказав у інтерв'ю Table.Briefings.

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"Якщо лінія припинення вогню означає, що Росія продовжує контролювати всі окуповані території, це не означає, що Україна має назавжди відмовитись від цих територій", – сказав він.

Столтенберг наголосив, що в обмін на тимчасову поступку території Україна має отримати гарантії безпеки. Це може бути як членство в НАТО, так і "інші способи озброєння та підтримки" українців.

Ексгенсек НАТО підтримує вимогу президента Володимира Зеленського не поступатися Росії жодними територіями, проте вважає це малоймовірним, враховуючи воєнну ситуацію на цей момент.

"Нам потрібна лінія припинення вогню, і, звичайно, ця лінія в ідеалі повинна включати всі території, які зараз контролює Росія. Але ми бачимо, що це не обов'язково реалістично в найближчому майбутньому", – заявив він.