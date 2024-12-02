Столтенберг: Украина могла бы уступить России захваченные территории в обмен на мир
Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина могла бы "временно уступить" России захваченные территории, если это вариант быстрого прекращения огня. Об этом он сказал в интервью Table.Briefings.
"Если линия прекращения огня означает, что Россия продолжает контролировать все оккупированные территории, это не означает, что Украина должна навсегда отказаться от этих территорий", – сказал он.
Столтенберг подчеркнул, что в обмен на временную уступку территории Украина должна получить гарантии безопасности. Это может быть как членство в НАТО, так и "другие способы вооружения и поддержки" украинцев.
Экс-генсек НАТО поддерживает требование президента Владимира Зеленского не уступать России никакие территории, однако считает это маловероятным, учитывая военную ситуацию на данный момент.
"Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, эта линия в идеале должна включать все территории, которые в настоящее время контролирует Россия. Но мы видим, что это не обязательно реалистично в ближайшем будущем", – заявил он.
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