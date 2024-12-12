Законодатели США требуют от разведки оценить риски прекращения помощи Украине и победы РФ

В США хотят понимать риски для своей безопасности от прекращения и продолжения поддержки Украины

Разведка США

Законодатели США хотят, чтобы разведка оценила риски безопасности для Америки в случае, если военную помощь Украине прекратить и Россия победит в войне, передает The Hill.

Законодатели уже дали поручение директору Агентства военной разведки и директору Центрального разведывательного управления под заголовком "Оценка вероятного хода войны в Украине". Представить доклад они должны с оценкой хода полномасштабной войны на фоне помощи США и ее последствий.

Сообщается, что детали отчета должны включать влияние способности Сил обороны защищаться от России, если США продолжат или прекратят военную и экономическую поддержку. Также поручено оценить последствия отзыва разрешения США на дальнобойные удары по России.

Разведка должна изучить и последствия возможного поражения Украины для интересов нацбезопасности США, включая потенциальную агрессию со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

Отчет будет несекретным, но может включать некоторые засекреченные положения. Документ планируют направить в комитеты по разведке Палаты представителей и Сената, а также в комиссии по вооруженным силам, иностранным делам и международным отношениям и ассигнованиям.

Подать отчет законодатели просят в течение 90 дней с момента подписания закона NDAA (О национальной обороне. – Ред.). Пока не ясно, как в документе будут учитываться мнения руководителей разведки президента Джо Байдена по сравнению с кандидатами Дональда Трампа.