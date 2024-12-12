Зеленский: Украинцы надеются, что благодаря силе Трампа мы достигнем мира

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский заявил, что у украинцев есть надежда на новоизбранного президента США Дональда Трампа. Они надеются на его сильную позицию, сказал украинский лидер в интервью СBN.

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"Что он через эту силу, а Путин понимает только силу, что рядом с нами, рядом со мной будет сильный президент сильной страны. Что мы достигнем мира через эту силу. Поэтому у людей такая надежда сегодня есть на новую администрацию США, на нового президента и люди верят в то, что он говорит", – отметил Зеленский.

Он пояснил также, что Трамп подразумевает, когда говорит об окончании войны за 24 часа. По словам Зеленского, речь не идет о том, что американский будущий лидер должен решить вопрос полномасштабной войны за сутки – это очень сложно.

Речь идет о том, чтобы сделать это быстро.

"И мне кажется, что это важно, чтобы это было быстрее. Потому что каждый день мы теряем людей. Но очень важно, чтобы это так закончилось, чтобы не было возможности начаться снова", – подчеркнул украинский лидер.