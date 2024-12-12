Зеленський: Українці сподіваються, що завдяки силі Трампа ми досягнемо миру

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський заявив, що в українців є надія на новообраного президента США Дональда Трампа. Вони сподіваються на його сильну позицію, сказав український лідер в інтерв'ю СBN.

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"Що він через цю силу, а Путін розуміє тільки силу, що поруч з нами, поруч зі мною буде сильний президент сильної країни. Що ми досягнемо миру через цю силу. Тому у людей така надія сьогодні є на нову адміністрацію США, на нового президента і люди вірять в те, що він каже", – зазначив Зеленський.

Він пояснив також, що Трамп має на увазі, коли говорить про закінчення війни за 24 години. За словами Зеленського, йдеться не про те, що американський майбутній лідер повинен вирішити питання повномасштабної війни за добу – це дуже складно.

Йдеться про те, щоб зробити це швидко.

"І мені здається що це важливо, щоб це було швидше. Тому що кожного дня ми втрачаємо людей. Але дуже важливо, щоб це так закінчилось, щоб не мало можливості розпочатись знову", – підкреслив український лідер.