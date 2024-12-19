Швейцария объявила о выделении $50 млн для Украины для преодоления зимы

Средства будут направлены на восстановление поврежденных энергообъектов и жилья украинцев

Флаг Швейцарии (Фото: freepik)

Швейцария выделит Украине 45 млн франков (около $50 млн) на помощь в преодолении зимы. Об этом сообщается на сайте Федерального совета Швейцарии.

Средства предназначены для восстановления энергетической инфраструктуры и жилья украинцев, которые пострадали из-за атак России. А также для "удовлетворения неотложных гуманитарных потребностей".

В Федеральном совете отметили, что с 2022 года Швейцария выделила Украине в общей сложности 84,5 млн франков ($94,7 млн) на зимнюю поддержку. Населению Украины, пострадавшему от войны, с начала полномасштабного вторжения выделено свыше 477 млн франков ($531 млн).