Швейцария объявила о выделении $50 млн для Украины для преодоления зимы
Швейцария выделит Украине 45 млн франков (около $50 млн) на помощь в преодолении зимы. Об этом сообщается на сайте Федерального совета Швейцарии.
Средства предназначены для восстановления энергетической инфраструктуры и жилья украинцев, которые пострадали из-за атак России. А также для "удовлетворения неотложных гуманитарных потребностей".
В Федеральном совете отметили, что с 2022 года Швейцария выделила Украине в общей сложности 84,5 млн франков ($94,7 млн) на зимнюю поддержку. Населению Украины, пострадавшему от войны, с начала полномасштабного вторжения выделено свыше 477 млн франков ($531 млн).
- 18 декабря стало известно, что Украина просит Австралию о списанной технике и дополнительных БТРах Bushmaster.
- 19 декабря Дания объявила о новой помощи Украине на более чем $292 млн. В пакет помощи вошла поддержка ПВО и F-16.
- Великобритания также объявила о пакете военной помощи Украине на $286 млн. В него вошли дроны, средства РЭБ и противовоздушной обороны, и другое вооружение.