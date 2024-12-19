Поддержка ПВО и F-16 – Дания объявила о новой помощи Украине на более чем $292 млн
Дания предоставляет Украине более $292 млн военной помощи на усиление противовоздушной обороны и поддержку потенциала истребителей F-16. Об этом сообщило Министерство обороны королевства.
Средства на ПВО будут пожертвованы через международных партнеров страны.
"Одна из самых неотложных потребностей Украины — иметь возможность защитить себя от российских ракет и беспилотников. Поэтому мы отдаем приоритет большей поддержке ПВО", – пояснил глава оборонного ведомства Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Также, добавил он, новый пакет включает финансовый вклад для поддержки военных способностей украинской истребительной авиации, для которой Дания внесла значительный вклад самолетами F-16 и подготовкой личного состава.
Это уже 23-й пакет помощи от Дании, в целом расходы королевства на военную поддержку Украины в 2022-2028 годах составляют $7,37 млрд.
Кроме того, совместно со Швецией Дания передает Украине дополнительное количество боевых машин пехоты CV90. Также королевство приобщится к помощи НАТО Украине, а также расширит финансирование датского персонала в военной миссии Евросоюза по поддержке Украины.
- Дания первой в мире начала покупать оружие для ВСУ у украинских производителей. В частности, 15 сентября глава Минобороны королевства сообщил, что Дания заказала в Украине 18 самоходных артиллерийских установок "Богдана" для ВСУ в июле – и уже в начале осени украинские войска получили системы.
- 11 ноября сообщалось, что Дания вложила 535 млн евро в закупку украинского оружия для ВСУ.
- По состоянию на 19 ноября Дания передала Украине шесть многоцелевых истребителей F-16. Уже 7 декабря президент Зеленский сообщил, что Дания передала Украине вторую партию самолетов F-16, они уже в Украине. Планируется еще одна партия истребителей от страны.