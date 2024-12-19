Поддержка ПВО и F-16 – Дания объявила о новой помощи Украине на более чем $292 млн

Это уже 23-й пакет военной помощи от страны

Истребитель F-16 Воздушных сил ВСУ (Фото: Telegram Владимира Зеленского)

Дания предоставляет Украине более $292 млн военной помощи на усиление противовоздушной обороны и поддержку потенциала истребителей F-16. Об этом сообщило Министерство обороны королевства.

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Средства на ПВО будут пожертвованы через международных партнеров страны.

"Одна из самых неотложных потребностей Украины — иметь возможность защитить себя от российских ракет и беспилотников. Поэтому мы отдаем приоритет большей поддержке ПВО", – пояснил глава оборонного ведомства Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Также, добавил он, новый пакет включает финансовый вклад для поддержки военных способностей украинской истребительной авиации, для которой Дания внесла значительный вклад самолетами F-16 и подготовкой личного состава.

Это уже 23-й пакет помощи от Дании, в целом расходы королевства на военную поддержку Украины в 2022-2028 годах составляют $7,37 млрд.

Кроме того, совместно со Швецией Дания передает Украине дополнительное количество боевых машин пехоты CV90. Также королевство приобщится к помощи НАТО Украине, а также расширит финансирование датского персонала в военной миссии Евросоюза по поддержке Украины.