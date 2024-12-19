Підтримка ППО та F-16 – Данія оголосила про нову допомогу Україні на понад $292 млн

Це вже 23-й пакет військової допомоги від країни

Винищувач F-16 Повітряних сил ЗСУ (Фото: Telegram Володимира Зеленського)

Данія надає Україні понад $292 млн військової допомоги на посилення протиповітряної оборони та підтримку потенціалу винищувачів F-16. Про це повідомило Міністерство оборони королівства.

Кошти на ППО будуть пожертвувані через міжнародних партнерів країни.

"Одна з найбільш нагальних потреб України — мати можливість захистити себе від російських ракет і безпілотників. Тому ми надаємо пріоритет більшій підтримці ППО", – пояснив очільник оборонного відомства Данії Троельс Лунд Поульсен.

Також, додав він, новий пакет включає фінансовий внесок для підтримки військових спроможностей української винищувальної авіації, для котрої Данія зробила значний внесок літаками F-16 та підготовкою особового складу.

Це вже 23-й пакет допомоги від Данії, в цілому витрати королівства на військову підтримку України у 2022-2028 роках становлять $7,37 млрд.

Окрім цього спільно зі Швецією Данія передає Україні додаткову кількість бойових машин піхоти CV90. Також королівство долучиться до допомоги НАТО Україні, а також розширить фінансування данського персоналу у військовій місії Євросоюзу з підтримки України.