Підтримка ППО та F-16 – Данія оголосила про нову допомогу Україні на понад $292 млн
Данія надає Україні понад $292 млн військової допомоги на посилення протиповітряної оборони та підтримку потенціалу винищувачів F-16. Про це повідомило Міністерство оборони королівства.
Кошти на ППО будуть пожертвувані через міжнародних партнерів країни.
"Одна з найбільш нагальних потреб України — мати можливість захистити себе від російських ракет і безпілотників. Тому ми надаємо пріоритет більшій підтримці ППО", – пояснив очільник оборонного відомства Данії Троельс Лунд Поульсен.
Також, додав він, новий пакет включає фінансовий внесок для підтримки військових спроможностей української винищувальної авіації, для котрої Данія зробила значний внесок літаками F-16 та підготовкою особового складу.
Це вже 23-й пакет допомоги від Данії, в цілому витрати королівства на військову підтримку України у 2022-2028 роках становлять $7,37 млрд.
Окрім цього спільно зі Швецією Данія передає Україні додаткову кількість бойових машин піхоти CV90. Також королівство долучиться до допомоги НАТО Україні, а також розширить фінансування данського персоналу у військовій місії Євросоюзу з підтримки України.
- Данія першою у світі почала купувати зброю для ЗСУ в українських виробників. Зокрема, 15 вересня голова Міноборони королівства повідомив, що Данія замовила в Україні 18 самохідних артилерійських установок "Богдана" для ЗСУ у липні – і вже на початку осені українські війська отримали системи.
- 11 листопада повідомлялось, що Данія вклала 535 млн євро у закупівлю української зброї для ЗСУ.
- Станом на 19 листопада Данія передала Україні шість багатоцільових винищувачів F-16. Уже 7 грудня президент Зеленський повідомив, що Данія передала Україні другу партію літаків F-16, вони вже в Україні. Запланована ще одна партія винищувачів від країни.