Великобритания объявила о пакете военной помощи Украине на $286 млн: что в списке
Великобритания анонсировала пакет военной помощи Украине общей стоимостью $286 млн. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что в список помощи входит:
→ оборудование для усиления военно-морских сил Украины, в том числе малые катера, разведывательные дроны, безэкипажные надводные корабли, беспилотники для поиска боеприпасов и противоминные дроны;
→ средства противовоздушной обороны, включая радары, наземное оборудование для приманки и системы радиоэлектронной борьбы с БпЛА;
→ более 1000 систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, а также средства для совместной закупки респираторов и оборудования для усиления защитных возможностей ВСУ;
→ поддержка и запасные части для систем, ранее поставленных в Украину.
"Храбрые люди Украины продолжают превосходить все ожидания своей несокрушимой силой духа. Но они не могут сделать это сами – именно поэтому Великобритания усилит наше международное лидерство по Украине в течение 2025 года", – заявил министр обороны Британии Джон Хили.
- 26 ноября 2024 года издание Bloomberg писало, что Великобритания передала Украине дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow, ставшую первой поставкой такого вооружения после формирования правительства лейбористов под руководством премьера Кира Стармера.
- 11 декабря бывший министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Запад мог и может делать больше для поддержки Украины.