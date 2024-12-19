Великобритания объявила о пакете военной помощи Украине на $286 млн: что в списке

Список вооружений включает в себя безэкипажные катера и дроны, средства РЭБ и противовоздушной обороны и другое вооружение

Джон Хили (Фото: ЕРА/NEIL HALL)

Великобритания анонсировала пакет военной помощи Украине общей стоимостью $286 млн. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в список помощи входит:

→ оборудование для усиления военно-морских сил Украины, в том числе малые катера, разведывательные дроны, безэкипажные надводные корабли, беспилотники для поиска боеприпасов и противоминные дроны;

→ средства противовоздушной обороны, включая радары, наземное оборудование для приманки и системы радиоэлектронной борьбы с БпЛА;

→ более 1000 систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, а также средства для совместной закупки респираторов и оборудования для усиления защитных возможностей ВСУ;

→ поддержка и запасные части для систем, ранее поставленных в Украину.

"Храбрые люди Украины продолжают превосходить все ожидания своей несокрушимой силой духа. Но они не могут сделать это сами – именно поэтому Великобритания усилит наше международное лидерство по Украине в течение 2025 года", – заявил министр обороны Британии Джон Хили.