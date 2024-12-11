Экс-министр обороны Британии: Запад мог бы сделать больше для поддержки Украины

Бен Уоллес (Фото: ЕРА)

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что страны Запада могут и всегда могли сделать больше для Украины. Об этом он сказал на мероприятии в Chatham House, передает The Telegraph.

Он также призвал страны НАТО продолжить финансирование Украины в ответ на вопрос о том, что Запад может сделать, чтобы помочь Киеву.

"Никогда не прекращайте помогать Украине в военном отношении, предоставляя снаряжение и обучая людей, — делайте все, что нужно, чтобы победить Путина. Сейчас лучший способ потратить деньги на оборону — это потратить их на Украину", – сказал Уоллес.

Также бывший министр считает, что союзники могли бы сделать больше в плане обучения в Украине. Он отметил, что оборонная промышленность должна ускорить темпы производства оружия.

"Мы все могли бы это сделать. В Европе должны были осознать, что в Европе идет война и нам нужно перейти на своего рода военные рельсы", – сказал он.

В то же время он предостерег от сосредоточения внимания на отдельных системах вооружения, таких как ракеты Storm Shadow, в качестве "волшебного" оружия, способного переломить ход войны.

"Мы слишком увлекаемся тотемными индивидуальными системами оружия. [Дебаты] принесли больше вреда, чем пользы. Это выявило западные расколы", – сказал Уоллес.

8 декабря Трамп предположил, что Украина может не получить столько помощи от США после его инаугурации.

9 декабря президент Зеленский заявил, что Украина будет говорить с французской стороной о подготовке второй бригады.