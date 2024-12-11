Ексміністр оборони Британії: Захід міг би зробити більше для підтримки України

Колишній міністр заявив, що найкращий спосіб інвестувати в оборону – витратити гроші на допомогу Україні

Бен Воллес (Фото: ЕРА)

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що країни Заходу можуть і завжди могли зробити більше для України. Про це він сказав на заході у Chatham House, передає The Telegraph.

Він також закликав країни НАТО продовжити фінансування України у відповідь на запитання про те, що Захід може зробити, аби допомогти Києву.

"Ніколи не припиняйте допомагати Україні у військовому відношенні, надаючи спорядження та навчаючи людей, – робіть усе, що потрібно, аби перемогти Путіна. Зараз найкращий спосіб витратити гроші на оборону – це витратити їх на Україну", – сказав Воллес.

Також колишній міністр вважає, що союзники могли б зробити більше щодо навчання в Україні. Він наголосив, що оборонна промисловість має прискорити темпи виробництва зброї.

"Ми всі могли б це зробити. У Європі мали усвідомити, що в Європі йде війна, і нам потрібно перейти на своєрідні військові рейки", – сказав він.

Водночас він застеріг від зосередження уваги на окремих системах озброєння, таких як ракети Storm Shadow, як "чарівної" зброї, здатної переламати хід війни.

"Ми надто захоплюємося тотемними індивідуальними системами зброї. [Дебати] завдали більше шкоди, ніж користі. Це виявило західні розколи", – сказав Воллес.

8 грудня Трамп припустив, що Україна може не отримати стільки допомоги від США після його інавгурації.

9 грудня президент Зеленський заявив, що Україна говоритиме з французькою стороною про підготовку другої бригади.