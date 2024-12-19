Велика Британія оголосила про пакет військової допомоги Україні на $286 млн: що у списку

До списку озброєння входять безекіпажні катери та дрони, засоби РЕБ і протиповітряної оборони й інше озброєння

Джон Гілі (Фото: ЕРА/NEIL HALL)

Велика Британія анонсувала пакет військової допомоги Україні загальною вартістю у $286 млн. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що до переліку допомоги входить:

→ обладнання для посилення військово-морських сил України, зокрема малі катери, розвідувальні дрони, безекіпажні надводні кораблі, безпілотники для пошуку боєприпасів і протимінні дрони;

→ засоби протиповітряної оборони, серед яких радари, наземне обладнання для приманки та системи радіоелектронної боротьби з БпЛА;

→ понад 1000 систем радіоелектронної боротьби з безпілотниками, а також кошти на спільну закупівлю респіраторів та обладнання для посилення захисних можливостей ЗСУ;

→ підтримка і запасні частини для систем, раніше поставлених в Україну.

"Хоробрі люди України продовжують перевершувати всі очікування своєю незламною силою духу. Але вони не можуть зробити це самі — саме тому Велика Британія посилить наше міжнародне лідерство щодо України протягом 2025 року", – заявив міністр оборони Британії Джон Гілі.