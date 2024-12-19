Велика Британія оголосила про пакет військової допомоги Україні на $286 млн: що у списку
Велика Британія анонсувала пакет військової допомоги Україні загальною вартістю у $286 млн. Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що до переліку допомоги входить:
→ обладнання для посилення військово-морських сил України, зокрема малі катери, розвідувальні дрони, безекіпажні надводні кораблі, безпілотники для пошуку боєприпасів і протимінні дрони;
→ засоби протиповітряної оборони, серед яких радари, наземне обладнання для приманки та системи радіоелектронної боротьби з БпЛА;
→ понад 1000 систем радіоелектронної боротьби з безпілотниками, а також кошти на спільну закупівлю респіраторів та обладнання для посилення захисних можливостей ЗСУ;
→ підтримка і запасні частини для систем, раніше поставлених в Україну.
"Хоробрі люди України продовжують перевершувати всі очікування своєю незламною силою духу. Але вони не можуть зробити це самі — саме тому Велика Британія посилить наше міжнародне лідерство щодо України протягом 2025 року", – заявив міністр оборони Британії Джон Гілі.
- 26 листопада 2024 року видання Bloomberg писало, що Велика Британія передала Україні додаткову партію крилатих ракет Storm Shadow, що стало першим постачанням такого озброєння після формування уряду лейбористів під керівництвом прем'єра Кіра Стармера.
- 11 грудня колишній міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що Захід міг і може робити більше для підтримки України.