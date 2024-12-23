ПВО Patriot, танки и не только. Что Германия передала Украине в новом пакете помощи
Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Об этом 23 декабря сообщили в Министерстве обороны Германии.
В пакет вошли:
→ 15 основных боевых танков Leopard 1 A5 с запасными частями.
→ 30 бронемашин MRAP с противоминной защитой.
→ Боекомплекты к танку Leopard 2 (из Бундесвера и промышленных запасов) и танку Leopard 1.
→ Один зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM с ракетами.
→ Один зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS.
→ Две пусковые установки Patriot (из Бундесвера и промышленных запасов).
→ 12 бронемашин с системами кинетической обороны (Diehl Defense).
→ Две зенитные установки Gepard с запчастями и 65 000 патронов.
→ Две радиолокационные системы TRML-4D для наблюдения за воздушным пространством.
→ Управляемая ракета Sidewinder AIM-9 Sidewinder.
→ 52 000 артиллерийский снарядов калибра 155 мм.
→ Одна самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitzen 2000.
→ 30 дронов Vector с запчастями.
→ Шесть дронов-разведчиков RQ-35 Heidrun.
→ 14 разведывательных дронов Hornet XR.
→ Средства для обезвреживания боеприпасов.
→ Пять мобильных управляемых дистанционных средств разминирования.
→ Пять систем самозащиты вертолетов AMPS.
→ 45 дайвинг-скутеров.
→ 120 гранатометов GMW.
→ 420 винтовок MK 556.
→ 200 пулеметов MG4.
→ 80 снайперских винтовок HLR 338.
→ 100 винтовок CR 308.
→ 12 грузовиков Zetros и 8 топливозаправщиков Zetros.
Также пакет включает другую помощь: генераторы, турникеты, палатки, боеприпасы 120 мм для минометов, мины и патроны для стрелкового оружия.
- 18 декабря стало известно, что Украина просит Австралию о списанной технике и дополнительных БТРах Bushmaster.
- 19 декабря Дания объявила о новой помощи Украине на более чем $292 млн. В пакет помощи вошла поддержка ПВО и F-16.
- Великобритания также объявила о пакете военной помощи Украине на $286 млн. В него вошли дроны, средства РЭБ и противовоздушной обороны, а также другое вооружение.
- 20 декабря Reuters сообщал, что США в ближайшие дни объявят финальный пакет помощи от Байдена на $1,2 млрд.