ПВО Patriot, танки и не только. Что Германия передала Украине в новом пакете помощи

В пакет помощи вошли несколько систем ПВО, десятки тысяч боеприпасов и другое вооружение

ЗРК Patriot (Фото: Bundeswehr/Tom Twardy)

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Об этом 23 декабря сообщили в Министерстве обороны Германии.

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В пакет вошли:

→ 15 основных боевых танков Leopard 1 A5 с запасными частями.

→ 30 бронемашин MRAP с противоминной защитой.

→ Боекомплекты к танку Leopard 2 (из Бундесвера и промышленных запасов) и танку Leopard 1.

→ Один зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM с ракетами.

→ Один зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS.

→ Две пусковые установки Patriot (из Бундесвера и промышленных запасов).

→ 12 бронемашин с системами кинетической обороны (Diehl Defense).

→ Две зенитные установки Gepard с запчастями и 65 000 патронов.

→ Две радиолокационные системы TRML-4D для наблюдения за воздушным пространством.

→ Управляемая ракета Sidewinder AIM-9 Sidewinder.

→ 52 000 артиллерийский снарядов калибра 155 мм.

→ Одна самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitzen 2000.

→ 30 дронов Vector с запчастями.

→ Шесть дронов-разведчиков RQ-35 Heidrun.

→ 14 разведывательных дронов Hornet XR.

→ Средства для обезвреживания боеприпасов.

→ Пять мобильных управляемых дистанционных средств разминирования.

→ Пять систем самозащиты вертолетов AMPS.

→ 45 дайвинг-скутеров.

→ 120 гранатометов GMW.

→ 420 винтовок MK 556.

→ 200 пулеметов MG4.

→ 80 снайперских винтовок HLR 338.

→ 100 винтовок CR 308.

→ 12 грузовиков Zetros и 8 топливозаправщиков Zetros.

Также пакет включает другую помощь: генераторы, турникеты, палатки, боеприпасы 120 мм для минометов, мины и патроны для стрелкового оружия.