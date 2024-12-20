Reuters: США в ближайшие дни объявят финальный пакет помощи от Байдена на $1,2 млрд
Джо Байден (Фото: EPA)

Администрация президента США Джо Байдена в ближайшие дни объявит о своем финальном пакете военной помощи в рамках Инициативы по оказанию помощи (USAI). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух осведомленный собеседников.

Третий неназванный собеседник рассказал, что в пакет войдут ракеты-перехватчики для противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды, но точное его наполнение станет известно после объявления.

Сумма военной помощи, по словам собеседников, $1,2 млрд.

Reuters отмечает, что пакет USAI может быть одним из последних шагов, которые Штаты предпринимают для оказания прямой военной поддержки Украине при президентстве Байдена.

В рамках программы USAI военная техника закупается у оборонной промышленности или партнеров, а не передается из американских запасов. Это значит, что ее доставка на поле боя может занять месяцы или годы.

Госдепартамент США и Пентагон отказались комментировать пакет, заявив, что не обсуждают пакеты помощи в сфере безопасности до их официального объявления.

Читайте также
Заработала новая миссия НАТО, забравшая у США координацию помощи Украине
войнавоенная помощьджо байден