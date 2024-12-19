Зеленский – о варианте сокращения помощи от США: Буду обсуждать это с Трампом

По словам президента, поддерживать Украину без американской помощи "очень сложно"

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА / OLIVIER MATTHYS)

Президент Владимир Зеленский будет лично обсуждать с избранным лидером США Дональдом Трампом вопрос дальнейшей поддержки Украины. Об этом он заявил журналистам в Брюсселе.

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Зеленского спросили: что будет, если Трамп решит сократить помощь Украине. В ответ он заявил, что хочет рассчитывать на единство Евросоюза и США в вопросе Украины.

"Поддерживать Украину без американской помощи очень сложно. Я буду обсуждать это с президентом Трампом, когда тот будет в Белом доме", – ответил глава государства.

Накануне Зеленский рассказал, что сообщил Трампу о своем желании "не спешить во вред Украине".

"Он знает мое желание не спешить во вред Украине. Страна долгое время боролась за свой суверенитет. Независимо от того, сколько президентов или премьер-министров хотят объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости", – сказал он тогда.