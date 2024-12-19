Зеленский – о варианте сокращения помощи от США: Буду обсуждать это с Трампом
Президент Владимир Зеленский будет лично обсуждать с избранным лидером США Дональдом Трампом вопрос дальнейшей поддержки Украины. Об этом он заявил журналистам в Брюсселе.
Зеленского спросили: что будет, если Трамп решит сократить помощь Украине. В ответ он заявил, что хочет рассчитывать на единство Евросоюза и США в вопросе Украины.
"Поддерживать Украину без американской помощи очень сложно. Я буду обсуждать это с президентом Трампом, когда тот будет в Белом доме", – ответил глава государства.
Накануне Зеленский рассказал, что сообщил Трампу о своем желании "не спешить во вред Украине".
"Он знает мое желание не спешить во вред Украине. Страна долгое время боролась за свой суверенитет. Независимо от того, сколько президентов или премьер-министров хотят объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости", – сказал он тогда.
- 16 декабря 2024 года Трамп заявил, что его команда имеет "небольшой прогресс" в попытке остановить российско-украинскую войну. Однако других деталей он не привел.
- Также избранный президент заявил, что для прекращения войны его команда будет говорить и с Путиным, и с Зеленским.
- 17 декабря Зеленский заявил, что переговоров о мире без Украины быть не может. Украина никому не делегировала такие полномочия.