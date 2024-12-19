Зеленський – про варіант скорочення допомоги від США: Обговорюватиму це з Трампом
Президент Володимир Зеленський особисто обговорюватиме з обраним лідером США Дональдом Трампом питання подальшої підтримки України. Про це він заявив журналістам у Брюсселі.
Зеленського запитали: що буде, якщо Трамп вирішить скоротити допомогу Україні. У відповідь він заявив, що хоче розраховувати на єдність Євросоюзу та США у питанні України.
"Підтримувати Україну без американської допомоги дуже складно. Я обговорюватиму це з президентом Трампом, коли той буде у Білому домі", – відповів глава держави.
Напередодні Зеленський розповів, що повідомив Трампу про своє бажання "не поспішати на шкоду Україні".
"Він знає моє бажання не поспішати на шкоду Україні. Країна тривалий час боролася за свій суверенітет. Незалежно від того, скільки президентів чи прем’єр-міністрів хочуть оголосити про припинення війни, ми не збираємося просто здаватися і відмовлятися від нашої незалежності", – сказав він тоді.
- 16 грудня 2024 року Трамп заявив, що його команда має "невеликий прогрес" у намаганні зупинити російсько-українську війну. Проте інших деталей цього він не навів.
- Також обраний президент заявив, що для припинення війни його команда говоритиме і з Путіним, і з Зеленським.
- 17 грудня Зеленський заявив, що перемовин про мир без України бути не може. Україна нікому не делегувала такі повноваження.