Заработала новая миссия НАТО, забравшая у США координацию помощи Украине

Собеседники Reuters среди дипломатов признают, что Штаты при каденции Трампа все еще могут сократить свою поддержку.

Марк Рютте (Фото: EPA)

Новое командование НАТО начало работать над координацией западной военной помощи Украине, сообщил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте . Его слова передает британское агентство Reuters.

Штаб новой миссии НАТО для Украины, которая называется NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU, дословно: помощь в сфере безопасности и подготовки для Украины), находится на базе США в немецком Висбадене.

Командование NSATU отнимает у Штатов координацию помощи для Украины, что многими рассматривается как шаг, направленный на защиту механизма поддержки против вновь избранного президента США Дональда Трампа, скептически настроенного по отношению к НАТО.

В то же время, добавляет Reuters, формат Рамштайн продолжит работать как политический форум, поскольку новая миссия берет на себя военное выполнение решений, принятых на этой контактной группе.

Накануне, 18 декабря, агентство уже сообщало о запуске NSATU с задержкой на несколько месяцев, при этом медиа ссылалось на собственный источник. Публично не сообщалось о причинах задержки работы миссии.

Вместе с тем, неназванные дипломаты признают, что передача полномочий в Альянс может иметь ограниченный эффект: США в каденции Трампа все еще могут сократить свою поддержку Украине, поскольку Штаты являются доминирующей силой НАТО и поставляют украинской стороне большую часть вооружений.

Общая численность личного состава NSATU будет составлять около 700 человек, включая военнослужащих, дислоцированных в Штабе верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SHAPE) в Бельгии и на логистических базах в Польше и Румынии.