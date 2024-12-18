Заработала новая миссия НАТО, забравшая у США координацию помощи Украине
Новое командование НАТО начало работать над координацией западной военной помощи Украине, сообщил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте . Его слова передает британское агентство Reuters.
Штаб новой миссии НАТО для Украины, которая называется NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU, дословно: помощь в сфере безопасности и подготовки для Украины), находится на базе США в немецком Висбадене.
Командование NSATU отнимает у Штатов координацию помощи для Украины, что многими рассматривается как шаг, направленный на защиту механизма поддержки против вновь избранного президента США Дональда Трампа, скептически настроенного по отношению к НАТО.
В то же время, добавляет Reuters, формат Рамштайн продолжит работать как политический форум, поскольку новая миссия берет на себя военное выполнение решений, принятых на этой контактной группе.
Накануне, 18 декабря, агентство уже сообщало о запуске NSATU с задержкой на несколько месяцев, при этом медиа ссылалось на собственный источник. Публично не сообщалось о причинах задержки работы миссии.
Вместе с тем, неназванные дипломаты признают, что передача полномочий в Альянс может иметь ограниченный эффект: США в каденции Трампа все еще могут сократить свою поддержку Украине, поскольку Штаты являются доминирующей силой НАТО и поставляют украинской стороне большую часть вооружений.
Общая численность личного состава NSATU будет составлять около 700 человек, включая военнослужащих, дислоцированных в Штабе верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SHAPE) в Бельгии и на логистических базах в Польше и Румынии.
- В июле стало известно, что одним из результатов саммита НАТО в Вашингтоне стало объявление о том, что параллельно формату "Рамштайн" под председательством США военную помощь Украине будет координировать NSATU.
- Издание The New York Times заявляло, что новая миссия будет работать над тем, чтобы уменьшить "дублирование и усложнение", связанные с разными видами вооружений, предоставляемых Украине. Бывший американский посол в НАТО Даадлер заявлял, что это "попытка защититься от Трампа" .
- В декабре американский политик пообещал не отказываться от Украины, а помощь Киеву со стороны Вашингтона использовать как рычаг влияния на Россию . Также республиканец заявил, что не хочет брать на себя обязательство сохранить Штаты в НАТО, но признал – если другие страны "заплатят по своим счетам, то, безусловно, он сохранит роль Америки в Альянсе ".